«Зенит» расторг контракт с капитаном Трентом Фрейзером

— И, конечно, отдельное спасибо нашим болельщикам. Ваша поддержка, энергия и вера в команду значили для меня гораздо больше, чем можно выразить словами. Вы приняли меня с первого дня, и я всегда буду благодарен вам за это. Хоть эта глава и подходит к концу, я с воодушевлением смотрю в будущее. Эти четыре года навсегда останутся в моей памяти, и я всегда буду вспоминать их с благодарностью и гордостью. «Зенит» навсегда займет особое место в моем сердце, — написал Фрейзер.