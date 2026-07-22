«Зенит» расторг контракт с капитаном Трентом Фрейзером

«Зенит» и американский защитник Трент Фрейзер расторгли контракт по соглашению сторон. Об уходе капитана петербургская команда сообщила на официальном сайте.
Фрейзер присоединился к «Зениту» в феврале 2023 года и провел за команду четыре сезона. На его счету 210 официальных матчей — четвертый результат среди игроков в истории клуба. С января 2026 года Фрейзер был капитаном.
С петербуржцами защитник выиграл Кубок России, Суперкубок Единой лиги ВТБ и три Кубка Кондрашина и Белова. В сезоне-2025/26 он провел 52 матча регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги, набирая в среднем 12,7 очка и делая 5,3 передачи.
В отдельном обращении к болельщикам Фрейзер поблагодарил клуб и подвел итог выступлению в Санкт-Петербурге.
— После четырех незабываемых лет пришло время сказать: до свидания. Для меня было огромной честью представлять этот клуб. С самого первого дня, когда я надел майку «Зенита», и до моего последнего матча здесь я вырос не только как игрок, но и как человек. Уроки, которые я получил, отношения, которые мне удалось построить, и воспоминания, которые мы создали вместе, останутся со мной на всю жизнь.
— И, конечно, отдельное спасибо нашим болельщикам. Ваша поддержка, энергия и вера в команду значили для меня гораздо больше, чем можно выразить словами. Вы приняли меня с первого дня, и я всегда буду благодарен вам за это. Хоть эта глава и подходит к концу, я с воодушевлением смотрю в будущее. Эти четыре года навсегда останутся в моей памяти, и я всегда буду вспоминать их с благодарностью и гордостью. «Зенит» навсегда займет особое место в моем сердце, — написал Фрейзер.