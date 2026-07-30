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Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко

Иван Едешко скончался на 82 году жизни.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко ушёл из жизни на 82-м году. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

«Сегодня на 82-м году жизни скончался один из величайших игроков в истории нашего клуба, всего отечественного и мирового баскетбола Иван Едешко», — говорится в сообщении.

Едешко вошёл в историю как автор легендарной результативной передачи в финале Олимпиады-1972. В составе сборной СССР он также стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Вместе с ЦСКА баскетболист выиграл Кубок европейских чемпионов и восемь раз становился чемпионом СССР.

В клубе отметили, что Едешко был одним из первых высоких разыгрывающих в мировом баскетболе и оказал большое влияние на развитие игры, сочетая зрелищный стиль с высокой эффективностью.

Информация о дате и месте прощания с Иваном Едешко будет опубликована 31 июля.