Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко

Едешко вошёл в историю как автор легендарной результативной передачи в финале Олимпиады-1972. В составе сборной СССР он также стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Вместе с ЦСКА баскетболист выиграл Кубок европейских чемпионов и восемь раз становился чемпионом СССР.