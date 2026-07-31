БК «Зенит» подписал контракт с разыгрывающим из США

Соглашение с 31-летним защитником рассчитано до конца сезона-2026/27.
— «Зенит» приветствует Нэйта в Санкт-Петербурге и желает ему успешного сезона, яркой игры и больших побед в составе сине-бело-голубых! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
За карьеру Мэйсон успел выступить в чемпионатах Израиля, России, Германии, Китая, Пуэрто-Рико, Франции, Турции и ОАЭ. В сезоне-2020/2021 американец защищал цвета «Автодора», где в среднем набирал 14,9 очка и отдавал 6,2 передачи за матч.
С сезона-2024/25 Мэйсон выступал за БК «Дубай», однако практически весь прошлый сезон пропустил из-за травмы шейного отдела.
В минувшем сезоне «Зенит» занял четвертое место в Единой лиге ВТБ, уступив краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в серии за бронзовые награды (2−3).