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БК «Зенит» подписал контракт с разыгрывающим из США

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Нэйтом Мэйсоном.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БК "Зенит"

Соглашение с 31-летним защитником рассчитано до конца сезона-2026/27.

— «Зенит» приветствует Нэйта в Санкт-Петербурге и желает ему успешного сезона, яркой игры и больших побед в составе сине-бело-голубых! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

За карьеру Мэйсон успел выступить в чемпионатах Израиля, России, Германии, Китая, Пуэрто-Рико, Франции, Турции и ОАЭ. В сезоне-2020/2021 американец защищал цвета «Автодора», где в среднем набирал 14,9 очка и отдавал 6,2 передачи за матч.

С сезона-2024/25 Мэйсон выступал за БК «Дубай», однако практически весь прошлый сезон пропустил из-за травмы шейного отдела.

В минувшем сезоне «Зенит» занял четвертое место в Единой лиге ВТБ, уступив краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в серии за бронзовые награды (2−3).