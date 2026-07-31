БК «Зенит» подписал контракт с разыгрывающим из США

За карьеру Мэйсон успел выступить в чемпионатах Израиля, России, Германии, Китая, Пуэрто-Рико, Франции, Турции и ОАЭ. В сезоне-2020/2021 американец защищал цвета «Автодора», где в среднем набирал 14,9 очка и отдавал 6,2 передачи за матч.