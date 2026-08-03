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Игрок «Зенита» назвал способ повысить интерес к баскетболу в России

Российский защитник «Зенита» Сергей Карасев рассказал о перспективах развития баскетбола в России и отметил, что этому виду спорта необходимо уделять больше внимания.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Единая лига ВТБ

«Поднимать уровень популярности баскетбола в России можно и нужно! У нас в стране более популярен, понятное дело, футбол, он на первом месте, потом хоккей, который тоже очень популярен. Все-таки нужно делать какие-то мероприятия, связанные с баскетболом, проводить семинары или другие события. Всегда придерживаюсь мнения, что, по моему мнению, это самый интересный вид спорта, потому что он очень динамичный и чем-то похож на хоккей по динамике.

Баскетбол — это очень контактный и доступный вид спорта с большим количеством интересных моментов. У меня много друзей, которые раньше ходили на футбол, а потом, когда познакомились со мной, начали посещать баскетбол. Они говорят, что очень рады, что смогли попасть на баскетбол, потому что игра захватывает. Поэтому считаю, что его 100% нужно развивать», — приводит слова Карасева «Советский спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» занял четвертое место в Единой лиге ВТБ, уступив краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в серии за бронзовые награды (2−3).