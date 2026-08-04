СМИ: «Зенит» сыграет с участником Евролиги перед новым сезоном

В минувшем сезоне «Зенит» завершил выступление в Единой лиге ВТБ на четвертом месте. В регулярном чемпионате команда заняла третью строчку с результатом 28 побед и 12 поражений. В полуфинальной серии петербургский клуб уступил УНИКСу со счетом 3−4, а затем проиграл «Локомотиву-Кубань» в борьбе за бронзовые медали (2−3).