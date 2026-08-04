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СМИ: «Зенит» сыграет с участником Евролиги перед новым сезоном

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга проведет товарищеский матч с сербским «Партизаном» 31 августа.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча станет частью подготовки сине-бело-голубых к новому сезону Единой лиги ВТБ, сообщает «Меридиан-Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» завершил выступление в Единой лиге ВТБ на четвертом месте. В регулярном чемпионате команда заняла третью строчку с результатом 28 побед и 12 поражений. В полуфинальной серии петербургский клуб уступил УНИКСу со счетом 3−4, а затем проиграл «Локомотиву-Кубань» в борьбе за бронзовые медали (2−3).

«Партизан» по итогам регулярного сезона-2025/2026 Евролиги занял 15-е место. Сербский клуб одержал 16 побед и потерпел 22 поражения в 38 матчах турнира.

В межсезонье «Зенит» возглавил черногорский тренер Душко Иванович. 68-летний специалист подписал с «Зенитом» контракт сроком на три сезона. Кроме того, состав команды покинули несколько ключевых игроков.