Сборная Сербии стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу
Сборная Сербии обыграла национальную команду Канады в полуфинале чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Индонезии, на Филиппинах и Японии.
Сборная Сербии обыграла национальную команду Канады в полуфинале чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Индонезии, на Филиппинах и Японии.
Встреча, которая прошла в пятницу в Маниле, закончилась со счетом 95:86. Национальная команда Сербии лидировала на протяжении всего матча. Самыми результативными игроками полуфинала стали серб Богдан Богданович и канадец Ар Джей Барретт, набравшие по 23 очка. Серб Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.
В финале Сербия встретится с победителем второго полуфинала между сборными США и Германии, который пройдет сегодня, 8 сентября.
Действующим чемпионом мира является сборная Испании.