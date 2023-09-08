Сборная Сербии стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу

Встреча, которая прошла в пятницу в Маниле, закончилась со счетом 95:86. Национальная команда Сербии лидировала на протяжении всего матча. Самыми результативными игроками полуфинала стали серб Богдан Богданович и канадец Ар Джей Барретт, набравшие по 23 очка. Серб Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.