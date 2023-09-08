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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Сербии стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу

Сборная Сербии обыграла национальную команду Канады в полуфинале чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Индонезии, на Филиппинах и Японии.

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Источник: AP 2023

Встреча, которая прошла в пятницу в Маниле, закончилась со счетом 95:86. Национальная команда Сербии лидировала на протяжении всего матча. Самыми результативными игроками полуфинала стали серб Богдан Богданович и канадец Ар Джей Барретт, набравшие по 23 очка. Серб Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

В финале Сербия встретится с победителем второго полуфинала между сборными США и Германии, который пройдет сегодня, 8 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

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