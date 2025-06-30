Камерунский баскетболист сделал данк в свое кольцо в матче ЧМ

Турнир проходит в Лозанне (Швейцария). На последней минуте основного времени матча произошел курьезный момент, который полностью перевернул ход матча. Камерунский центровой Амаду Сейни при вбрасывании из-за лицевой линии поставил заслон партнеру, после чего внезапно потерял ориентацию на площадке. Он открылся в пустую трехсекундную зону, получил передачу от разыгрывающего и исполнил бросок сверху в собственное кольцо. Это действие Сейни вызвало недоумение не только у его партнеров по команде, но и у соперников, а также у 150 болельщиков, присутствующих на матче.
Курьезный эпизод произошел за 47 секунд до конца основного времени при преимуществе камерунцев в шесть очков. В итоге австралийцы успели сравнять счет, перевести игру в дополнительное время и дожать африканскую сборную во втором овертайме.
Сейни закончил матч с впечатляющей статистической линейкой — 15 очков, 24 подбора (8 — в атаке), 3 перехвата, 3 блок-шота, и вторым лучшим показателем эффективности (EFF) на турнире — 37, однако один курьезный момент перечеркнул всю его великолепную игру на протяжении матча.
Сборная Камеруна потерпела второе поражение на турнире и лишилась шансов на выход из группы. В первом матче камерунцы уступили сверстникам из Франции (50:75). В заключительном поединке, который пройдет во вторник, 1 июля, Камерун сыграет с главным фаворитом турнира — сборной США.
Камерун является одной из сильнейших баскетбольных сборных Африки. На прошлогоднем Афробаскете среди юношей до 18 лет камерунцы добрались до финала, где уступили сборной Мали (51:60). Сейни был признан лучшим игроком своей команды и вошел в символическую сборную турнира, после чего центровой с ростом 216 см оказался в академии итальянского «Варезе».