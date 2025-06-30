Камерунский баскетболист сделал данк в свое кольцо в матче ЧМ

Турнир проходит в Лозанне (Швейцария). На последней минуте основного времени матча произошел курьезный момент, который полностью перевернул ход матча. Камерунский центровой Амаду Сейни при вбрасывании из-за лицевой линии поставил заслон партнеру, после чего внезапно потерял ориентацию на площадке. Он открылся в пустую трехсекундную зону, получил передачу от разыгрывающего и исполнил бросок сверху в собственное кольцо. Это действие Сейни вызвало недоумение не только у его партнеров по команде, но и у соперников, а также у 150 болельщиков, присутствующих на матче.