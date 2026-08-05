Глава РФБ Кириленко о допуске россиян: Пока настроен скептически

Ранее в ФИБА заявили, что вопрос допуска российских команд будет обсуждаться в сентябре на следующем заседании исполнительного комитета.
— Надежда на положительное решение всегда есть, но я предпочитаю исходить из отрицательного сценария. Мы находимся в режиме изоляции достаточно долго. Смотря на другие виды спорта, я пока не вижу супердинамики по возвращению нашего баскетбола.
Да, есть отдельные кейсы, особенно в индивидуальных видах спорта, в командных же — кроме водного поло, волейбола и баскетбола 3×3 — я не видел возвращения к официальным турнирам в полноценном формате. Поэтому пока я всё равно настроен достаточно скептически, но буду рад ошибаться, — передает слова Кириленко «Матч ТВ».
Российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.