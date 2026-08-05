Глава РФБ Кириленко о допуске россиян: Пока настроен скептически

Да, есть отдельные кейсы, особенно в индивидуальных видах спорта, в командных же — кроме водного поло, волейбола и баскетбола 3×3 — я не видел возвращения к официальным турнирам в полноценном формате. Поэтому пока я всё равно настроен достаточно скептически, но буду рад ошибаться, — передает слова Кириленко «Матч ТВ».