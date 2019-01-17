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17 января, источник: Sportmail.ru

Баскетболисты ЦСКА нарядились как «Битлз» и спели песню

Интересный трибьют в честь легендарной группы.

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Источник: РИА "Новости"

Игроки ЦСКА отметили Всемирный день «Битлз», который отмечается 16 января, начиная с 2001 года. Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Нандо Де Коло и Алек Питерс на один день стали «Ливерпульской четверкой».

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальный трибьют группы в России The BeatLove специально для армейского клипа исполнил песню «I Want To Hold Your Hand».

Сегодня ЦСКА примет «Баварию» в матче Евролиги. После 18 матчей армейцы занимают третье место в турнире.

Илья Андреев

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