Баскетболисты ЦСКА нарядились как «Битлз» и спели песню
Интересный трибьют в честь легендарной группы.
Интересный трибьют в честь легендарной группы.
Игроки ЦСКА отметили Всемирный день «Битлз», который отмечается 16 января, начиная с 2001 года. Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Нандо Де Коло и Алек Питерс на один день стали «Ливерпульской четверкой».
Официальный трибьют группы в России The BeatLove специально для армейского клипа исполнил песню «I Want To Hold Your Hand».
Сегодня ЦСКА примет «Баварию» в матче Евролиги. После 18 матчей армейцы занимают третье место в турнире.
Илья Андреев