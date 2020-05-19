Игрок НБА хочет сразиться с Джорданом один на один
А ведь Майклу 57 лет.
А ведь Майклу 57 лет.
Несколько лет назад легенда НБА Майкл Джордан заявил, что обыграет любого баскетболиста из своей команды «Шарлотт Хорнетс».
«Уверен, что смогу выиграть у них один на один, но не хочу разрушить их уверенность в себе, так что я держусь в стороне от них».
Недавно эта цитата стала популярной в соцетях, и форвард «Шарлотт» Майлс Бриджес принял вызов.
«Давайте проверим это», — прокомментировал Бриджес в твиттере.
Джордан провел последний матч в НБА в апреле 2003 года. Сейчас Майклу 57 лет.
22-летний Бриджес играет в НБА второй год, он был задрафтован клубом Джордана под 12-м номером.
Илья Андреев