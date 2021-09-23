БК Winline стала титульным спонсором казанского УНИКСа

По условиям трехлетнего соглашения Winline становится титульным спонсором казанского клуба. Логотип букмекера получит центральное место на игровой форме УНИКСа во всех официальных турнирах, в которых принимают участие казанцы. Это касается и баскетбольной Евролиги, в которую УНИКС возвращается в этом сезоне спустя пять лет. Таким образом Winline станет первым среди российских букмекеров титульным спонсором клуба-участника Евролиги.

УНИКС стремится показать максимальный результат в грядущем сезоне, и мы уверены, что партнерство с Winline будет направлено на достижение поставленных целей, а также принесет взаимную выгоду нашим брендам, большое количество запоминающихся побед, а болельщикам — яркие эмоции от баскетбола.

БК УНИКС (Казань) — ведущий российским баскетбольный клуб, основанный в 1991 году. За свою 30-летнюю историю добились ряда серьезных достижений: выиграли регулярный чемпионат России (2010/2011), шесть раз выигрывали серебряные медали и еще семь раз становились бронзовыми призерами. УНИКС — трехкратный обладатель Кубка России, победитель европейского Кубка вызова FIBA (2003/2004) и Кубка Европы (2010/2011). В прошедшем сезоне УНИКС дошел до финала Кубка Европы, тем самым обеспечив себе участие в Евролиге в нынешнем году.