3 секунды Александра Белова: жизнь и трагедия великого баскетболиста

Александр Белов родился в Ленинграде в 1951 году. Подросток отличался высоким ростом — средним по современным баскетбольным меркам, особенно для центрового — 201 см, поэтому логично был отдан в баскетбольную секцию. Успехи пришли довольно рано — уже в 16 лет Белов дебютировал в ленинградском «Спартаке». А в 17 лет в составе сборной СССР Белов стал чемпионом Европы. Два года спустя, в 1971 году 19-летний Белов стал уже двукратным чемпионом Европы. Незадолго до континентального первенства советскую сборную, сменив Александра Гомельского, возглавил Владимир Кондрашин, который много лет тренировал «Спартак». Приход прекрасно знающего возможности Белова специалиста сказался на увеличившейся роли центрового в сборной. Костяк сборной образца ЧЕ-1971 составляли те, кто год спустя будет играть основную роль в олимпийском успехе советской сборной — Сергей Белов, Иван Едешко, Михаил Коркия, Модестас Паулаускас, Зураб Саканделидзе. Позднее в состав были добавлены несколько новых игроков, включая партнера Белова по «Спартаку» Ивана Дворного.

На олимпийском турнире в Мюнхене сборная СССР демонстрировала уверенную игру, на групповом турнире одержав победы во всех семи играх. В полуфинале в достаточно напряженном поединке советской команде удалось свести на нет сопротивление сборной Кубы. В итоге в финале сошлись две сильнейшие сборные турнира — СССР и США.

Советская сборная вела в счете большую часть матча, Сергей Белов набрал 20 очков, но в самой концовке американцам благодаря двум штрафным броскам удалось выйти вперед — 50:49. После паузы из-за споров относительно оставшихся секунд у сборной СССР оставалось всего три секунды. Все остальное стало достоянием истории — чудо-пас от Ивана Едешко и золотой бросок Александра Белова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239720&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в 20 полных лет баскетболист из Ленинграда Александр Белов стал автором решающего броска, принесшего советскому баскетболу первые в истории золотые олимпийские медали.

Успех стал знаковым и для наставника команды — Владимир Кондрашин всего в 43 года привел сборную к победе. Кондрашин не имел на тот момент высшего физкультурного или педагогического образования и, будучи беспартийным, Кондрашин был единственным главным тренером-некоммунистом в той олимпийской делегации. И привел свою команду к золоту.

Уже в следующем, 1973 году, Белова поджидал первый удар. После длительного турне по США и странам Латинской Америки, были пожизненно дисквалифицированы четверо основных баскетболистов сборной СССР, но больше всего пострадал партнер Белова по команде Иван Дворный.

«Две пары джинсов испортили мне всю жизнь. Мы всё время после заграничных поездок что-нибудь привозили. Просто в этот раз поймали человека, который помогал мне продавать эти вещи, а он сдал меня», — вспоминал позднее Дворный.

Партнер Белова получил трехлетний срок за контрабанду. Болельщики на трибунах ленинградского «Юбилейного» творчески обработали лозунг о заключенном главе Коммунистической партии Чили: «Свободу Луису Корвалану и Дворному Ивану!».

В 1975 году «Спартаку» удалось прервать гегемонию ЦСКА в чемпионате СССР. Чемпионство стало первым и по сей день пока единственным для клуба с берегов Невы. Вскоре после триумфа 23-летний на тот момент баскетболист попал в неприятную ситуацию. Немолодой водитель маршрутного автобуса не пропустил Белова за рулем личного автомобиля. По воспоминаниям друзей Белова, водитель грубо ответил спортсмену. Белов вышел из машины и ударил обидчика. Инцидент случился в мае, в дни празднования 30-летия победы в Великой Отечественной войне, и водитель оказался фронтовиком. Водитель подал в суд на известного всему городу спортсмена. В итоге Белову был вынесен условный срок.

Удивительно, но в дни судебных разбирательств в США проходил драфт НБА, на котором впервые был выбран советский баскетболист. Им оказался именно Александр Белов. Сам спортсмен об этом тогда не узнал, и сыграть в заокеанской лиге ему было не суждено.

«Я часто думаю об этом: какое раздолье было бы для него именно в НБА! Сашка просто обожал силовой баскетбол и великолепно играл в защите, что американцы особенно ценят. Ты вроде бы занимаешь выгодную позицию под щитом — а он тебя заталкивает своей широкой грудью под самое кольцо, и оттуда у тебя уже нет никаких шансов забрать мяч. А он тут же делает большой шаг в сторону, потом высоченный прыжок — и мяч у Белова. В нем примерно 105 килограммов мышечной массы было — и давил своей массой просто прекрасно. Но как же красиво все исполнял! Уверен, что в матчах звезд НБА он бы точно играл», — вспоминает партнер Белова по «Спартаку» Валерий Диев.

В 1976 году на монреальской Олимпиаде советской сборной не удалось закрепить мюнхенский успех. В полуфинале турнира сборная СССР в напряженной борьбе уступила сборной Югославии со счетом 84:89. Бронзовые медали в те времена считались неудачей, и Владимир Кондрашин лишился поста главного тренера сборной.

Главный тренер сборной СССР Владимир Кондрашин | Источник: РИА "Новости"

В январе 1977 года случился судьбоносный эпизод в карьере Белова. При возвращении из Италии после еврокубкового матча с «Чинзано» вещи игроков «Спартака» были тщательно досмотрены, и в чемоданах Белова нашли иконы.

Возможно, Александр не смог отказать контрабандистам из-за мягкости своего характера, также мог делаться расчет на то, что вещи героя мюнхенской Олимпиады осматривать не будут.

Считается, что на дело Белова не закрыли глаза, так как власти хотели устроить показательный процесс для борьбы с контрабандой, поэтому в качестве жертвы выбрали известного спортсмена. Также ходили слухи, что самая титулованная команда страны ЦСКА могла рассчитывать с помощью скандала переманить к себе одного из сильнейших баскетболистов страны. Дескать, если Белов перейдет к армейцам, все неприятности будут устранены. Как бы то ни было, Белов в ЦСКА не перешел.

Баскетболисту удалось избежать тюремного заключения и не повторить судьбу своего бывшего партнера Ивана Дворного. Спортивные власти ограничились дисквалификацией, а также лишением звания мастера спорта и стипендии. На телевидении и в газетах появились передачи и статьи, в которых по закону того времени ругали провинившегося и пытались наставить на путь истинный в духе советской морали.

Многие друзья заняли выжидательную позицию и отвернулись от Белова, поддерживала спортсмена в эти дни Александра Овчинникова, чемпионка мира по баскетболу. Овчинникова стала женой баскетболиста в апреле того же 1977 года.

Год спустя дисквалификация была снята, Белова вновь вызвали в сборную. Казалось бы, невзгоды позади…

В мае 1978 года Белов получил удар локтем в грудь. Поначалу спортсмен отнесся легкомысленно, но слабость и тошнота не проходили. Был поставлен диагноз «острая сердечная недостаточность». Белову становилось все хуже.

В какой-то момент Александр разочаровался в традиционной медицине и начал пользоваться услугами старушек, лечивших «заговором».Одной из причин ранней смерти спортсмена называется неправильное лечение.

3 октября 1978 года Александр Белов скончался в возрасте 26 лет. Вскрытие показало, что у него была очень редкая болезнь — саркома перикарда (раковая опухоль на сердечной сумке), которая развивается в молодом организме очень быстро. И тогда, и сейчас эта болезнь практически неизлечима…

Белов яркой кометой пронесся по небосклону отечественного баскетбола. Ранняя смерть не позволяет ответить на вопрос, какой была бы вторая половина карьеры, удалось бы Белову попробовать себя в НБА. Ответов на данные вопросы нет, но есть память о мюнхенском трехсекундном чуде, о баскетбольном таланте Белова. Не случайно в 2017 году фильм о тех событиях «Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом на тот момент — не иссякает интерес публики к драматичным спортивным историям и к личностям уникальных спортивных талантов.