Кириленко: на баскетболе я заработал больше, чем Майкл Джордан

«Вы будете смеяться, но за свою карьеру на баскетболе я заработал больше, чем Майкл Джордан. Хотя, конечно, по рекламным контрактам я и рядом не стоял. Просто он играл раньше, и тогда не было таких зарплат. Как и сейчас уже нет тех гонораров, что были, когда играл я. Игроки зарабатывают колоссальные деньги. Самый большой контракт у одного парня из Бостона — 60 млн долларов», — сказал Кириленко.

Кириленко выступал в НБА с 2001 по 2014 год. За 13-летнюю карьеру в Северной Америке он заработал 107,7 млн долларов. Россиянин выступал за клубы «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс».

Джордан заработал за карьеру около 94 млн долларов, причем большую часть от этих денег (63 млн) он получил за два последних сезона в «Чикаго Буллз», когда он был самым высокооплачиваемым игроком в НБА. До 2012 года Джордан оставался единственным баскетболистом в истории лиги, чья зарплата по контракту превышала 30 млн долларов в год.

Нынешнее состояние Майкла Джордана оценивается в 3,2 млрд долларов. Большую часть этих денег ему принес именной бренд Air Jordan, который появился в 1984 году после подписания контракта с Nike.