Баскетбольный турнир на Олимпиаде установил рекорд посещаемости

Женский и мужской турниры по баскетболу посетили 1 078 319 болельщиков, сообщает Международная федерация баскетбола (ФИБА). Предыдущий рекорд был установлен в 1996 году на Олимпийских играх в Атланте, тогда баскетбольные матчи посетили 1 068 032 зрителя. Плейо-офф турнира в Атланте проходил на стадионе вместимостью более 30 тысяч человек. При этом в Париже было проведено 52 игры, что на 40 меньше, чем 28 лет назад в Атланте.