Французский отдел корпорации «Макдональдс» опубликовал в социальных сетях ироничный пост, в котором говорится о том, что, возможно, компании потребуется на время исключить из ассортимента один из традиционных соусов — карри.

«По понятным причинам мы рассматриваем возможность того, чтобы убрать этот соус. Минимум на четыре года», — говорится в сообщении компании.

В финале олимпийского баскетбольного турнира сборная США победила команду Франции со счетом 98:87. Карри стал самым результативным игроком американской сборной. Защитник набрал 24 очка, реализовав 8 из 12 трехочковых бросков.

Карри крайне успешно выступил и в полуфинальном матче с Сербией, набрав 36 очков и реализовав 9 из 14 дальних бросков. Всего он набрал 60 очков в двух решающих матчах турнира и принес США золото Олимпиады-2024.