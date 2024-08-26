«Россия стала жертвой обмана». L'Equipe — о Кубке Дружбы

«В первой встрече колумбийцев с игроками из Перми хозяева одержали победу с аномально редким счетом — 155:53. Достаточно, чтобы задуматься об уровне сборной Колумбии, занимающей 58-е место в рейтинге ФИБА. Через несколько часов после матча выяснилось, что выставленная на этот турнир сборная Колумбии не имеет ничего общего с настоящей сборной.



За обманом стоит 25-летний студент, родившийся Колумбии и переехавший в Казань изучать архитектуру в университете. Адрес электронной почты, используемый так называемой Колумбийской федерацией, предположительно принадлежит этому студенту, Кристиану Давиду Москере Дюрану, который сам участвовал в матчах.



Путем переговоров с российским руководством ему удалось добиться оплаты билетов для поездки всей колумбийской команды в Пермь, а также бронирования проживания в четырехзвездочном отеле», — сказано в материале L'Equipe.