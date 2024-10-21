Три бывшие баскетболистки УГМК стали чемпионками женской НБА

Самым ценным игроком финальной серии была признана багамская центровая Джонквел Джонс, которая с 2018 по 2022 года выступала за екатеринбургский УГМК. Вместе с ней за УГМК выступали разыгрывающая Кортни Вандерслут (2018−2022) и тяжелый форвард Брианна Стюарт (2020−2022). Баскетболистки помогли клубу трижды выиграть чемпионат России (2019−2021) и дважды стать чемпионом Евролиги (2019, 2021).
За «Нью-Йорк Либерти» играют еще две баскетболистки, выступавшие ранее в России: легкий форвард Кейла Торнтон, которая в прошлом сезоне выступала за курское «Динамо», и хорватская разыгрывающая Ивана Дойкич, которая начинала свою европейскую карьеру в подмосковном клубе «Спарта энд К».
Главным тренером «Нью-Йорк Либерти» является австралийка Сэнди Бронделло, которая раньше работала в штабе УГМК. Ее помощником является бывший главный тренер УГМК и женской сборной России немец Олаф Ланге.
«Нью-Йорк Либерти» был основан в 1997 году. Клуб впервые в своей истории стал чемпионом турнира, проиграв перед этим пять финалов подряд (1997, 1999, 2000, 2002, 2023).
Следующий сезон женской НБА стартует в мае 2025 года. В межсезонье баскетболистки могут выступать за европейские и азиатские клубы, чтобы оставаться в форме и получать дополнительный заработок.