Три бывшие баскетболистки УГМК стали чемпионками женской НБА

Самым ценным игроком финальной серии была признана багамская центровая Джонквел Джонс, которая с 2018 по 2022 года выступала за екатеринбургский УГМК. Вместе с ней за УГМК выступали разыгрывающая Кортни Вандерслут (2018−2022) и тяжелый форвард Брианна Стюарт (2020−2022). Баскетболистки помогли клубу трижды выиграть чемпионат России (2019−2021) и дважды стать чемпионом Евролиги (2019, 2021).