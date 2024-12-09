Анна Седокова развелась с баскетболистом Тиммой

Анна Седокова и Янис Тимма официально развелись после четырех лет брака. 9 декабря московский суд удовлетворил иск певицы.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» в сентябре объявила о желании развестись с Тиммой в социальных сетях.
«Говорят, что женщина становится красивее после развода, — написала тогда певица. — Выходя из долгих, счастливых, но очень сложных отношений, я словно заново учусь чувствовать».
В 2024 году Янис Тимма столкнулся с критикой на родине из-за намерения остаться в России. В частности, латвийского игрока раскритиковали в социальных сетях из-за решения поучаствовать в медиабаскетбольном турнире 3×3.
С 2015-го по 2017 год Тимма выступал за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, а с 2019-го по 2021 год — за подмосковные «Химки» и казанский УНИКС. Также легкий форвард играл в Пуэрто-Рико, Турции и Испании.
На драфте НБА 2013 года Янис Тимма была выбран под 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис», но в престижной заокеанской лиге так и не сыграл. Латвийский баскетболист короткое время выступал за фарм-клуб «Орландо Мэджик» в Лиге развития НБА.
Брак с Тиммой был третьим для Седоковой. В первом браке она была замужем за экс-футболистом сборной Беларуси Валентином Белькевичем. Большую часть карьеры полузащитник провел в составе киевского «Динамо», вместе с которым играл в полуфинале Лиги чемпионов в 1999 году и 8 раз становился чемпионом Украины.