Анна Седокова развелась с баскетболистом Тиммой

С 2015-го по 2017 год Тимма выступал за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, а с 2019-го по 2021 год — за подмосковные «Химки» и казанский УНИКС. Также легкий форвард играл в Пуэрто-Рико, Турции и Испании.