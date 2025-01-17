Отец Тиммы: Прах сына до сих пор не захоронен

Райтис Тимма, отец баскетболиста Янниса Тиммы, рассказал о том, что семья до сих пор не может похоронить сына.
«Прах его пока не похоронен. Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти. Все, что знаю. Этими вопросами занимается мама. У меня нет информации, кто и почему тормозит. Уверен, все уладится. Янис будет близко от меня, будет место, куда к нему можно будет приходить. Развеивать прах не хорошо», — приводит слова Тиммы «СтарХит».
Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. В начале декабря Тимма развелся с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне». При этом недавно в Латвии допустили криминальную версию гибели баскетболиста Тиммы.
С 2015-го по 2017 год Янис Тимма выступал за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, а с 2019-го по 2021 год — за подмосковные «Химки» и казанский УНИКС. Также легкий форвард играл в Пуэрто-Рико, Турции и Испании.
На драфте НБА 2013 года Янис Тимма была выбран под 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис», но в престижной заокеанской лиге так и не сыграл. Латвийский баскетболист короткое время выступал за фарм-клуб «Орландо Мэджик» в Лиге развития НБА.