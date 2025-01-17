Отец Тиммы: Прах сына до сих пор не захоронен

«Прах его пока не похоронен. Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти. Все, что знаю. Этими вопросами занимается мама. У меня нет информации, кто и почему тормозит. Уверен, все уладится. Янис будет близко от меня, будет место, куда к нему можно будет приходить. Развеивать прах не хорошо», — приводит слова Тиммы «СтарХит».