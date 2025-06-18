За сборную Китая дебютировала баскетболистка ростом 226 см: видео

Женская сборная Боснии и Герцеговины приехала в Китай на два товарищеских матча. В этих играх за команду Китая дебютировала Чжан Цзыюй. Боснийки не смогли ничего противопоставить такой сопернице, поэтому обе встречи завершились разгромными победами сборной Китая (101:55, 124:57).
Чжан Цзыюй родилась 2 мая 2007 года в семье баскетболистов. Рост ее отца составляет 213 см, а матери Юй Ин, выступавшей за сборную Китая, — 198 сантиметров. Уже в первом классе Чжан была 160 см, а к 14 годам достигла 220 см. В 2021 году она прославилась, набрав 42 очка, 25 подборов и 6 блок-шотов в финале юношеской лиги Китая (U15).
В 2024 году Чжан дебютировала за сборную Китая до 18 лет на Кубке Азии, где побила рекорд турнира, набрав 44 очка в матче против Японии. Её средняя результативность — 35 очков за игру. Несмотря на успехи, она пока не попала в заявку на Олимпийские игры, но её выступления уже привлекают внимание скаутов женской НБА.
Женская сборная Китая по баскетболу — одна из самых сильных и титулованных азиатских сборных. Команда 12 раз становилась Чемпионом Азии, последний раз — в 2023 году. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году китаянки завоевали бронзу, а в Барселоне-1992 — серебряные медали, уступив в финале Объединенной команде республик бывшего СССР.