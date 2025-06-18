За сборную Китая дебютировала баскетболистка ростом 226 см: видео

В 2024 году Чжан дебютировала за сборную Китая до 18 лет на Кубке Азии, где побила рекорд турнира, набрав 44 очка в матче против Японии. Её средняя результативность — 35 очков за игру. Несмотря на успехи, она пока не попала в заявку на Олимпийские игры, но её выступления уже привлекают внимание скаутов женской НБА.