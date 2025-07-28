Россия — Иран: прямая трансляция (видео)

Встреча пройдет в подмосковных Химках на арене «Химки». Матч начнется в 19:00 мск.
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Последний раз сборные России и Ирана играли между собой в 2023 году. Тогда команды провели два матча, в обоих победу праздновали российские баскетболисты: 72:59 и 71:51.
Несмотря на то, что для сборной России под руководством Зорана Лукича этот матч будет первым в 2025 году, букмекеры считают именно россиян уверенными фаворитами встречи. На победу России можно поставить с коэффициентом 1.06, а на победу иранцев — с коэффициентом 6,50.
30 июля состоится повторная встреча между сборными Ирана и России.
C 14 июля сборная России по баскетболу находится на учебно-тренировочном сборе. В начале августа российские баскетболисты отправятся в Египет, где проведут два матча с египетской сборной.