Россия — Иран: прямая трансляция (видео)

Несмотря на то, что для сборной России под руководством Зорана Лукича этот матч будет первым в 2025 году, букмекеры считают именно россиян уверенными фаворитами встречи. На победу России можно поставить с коэффициентом 1.06, а на победу иранцев — с коэффициентом 6,50.