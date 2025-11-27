Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США баскетболист умер из-за травмы, полученной во время матча

20-летний Итан Диц скончался из-за травмы, полученной в ходе матча Национальной спортивной ассоциации юниорских колледжей (NJCAA).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Итан Диц, выступавший за колледж Коннорса из штата Оклахома, скончался от травм, полученных в результате инцидента во время состоявшегося 22 ноября матча. О трагедии сообщили представители учебного заведения.

Согласно свидетельствам очевидцев, Итан Диц, чей рост составлял 203 сантиметров, получил удар локтем по голове и сразу же стал нуждаться в неотложной медицинской помощи. После этого он был госпитализирован и умер от полученного повреждения спустя три дня. Другие детали произошедшего и характер травмы не сообщаются.

В колледже Коннорса из-за трагедии отменили несколько игр. 1 декабря на территории учебного заведения пройдет церемония в память о баскетболисте.