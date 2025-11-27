В США баскетболист умер из-за травмы, полученной во время матча

Итан Диц, выступавший за колледж Коннорса из штата Оклахома, скончался от травм, полученных в результате инцидента во время состоявшегося 22 ноября матча. О трагедии сообщили представители учебного заведения.
Согласно свидетельствам очевидцев, Итан Диц, чей рост составлял 203 сантиметров, получил удар локтем по голове и сразу же стал нуждаться в неотложной медицинской помощи. После этого он был госпитализирован и умер от полученного повреждения спустя три дня. Другие детали произошедшего и характер травмы не сообщаются.
В колледже Коннорса из-за трагедии отменили несколько игр. 1 декабря на территории учебного заведения пройдет церемония в память о баскетболисте.