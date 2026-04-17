Главный тренер «Астаны» умер в возрасте 59 лет

Главный тренер баскетбольного клуба «Астана» Рамунас Цвирка скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БК "Астана"

Причины смерти литовского специалиста не называются.

«Рамунас Цвирка был опытным наставником, посвятившим значительную часть своей жизни развитию баскетбола. Под его руководством команда демонстрировала высокий уровень профессионализма и стремление к результату. Его вклад в развитие клуба и игроков невозможно переоценить. Коллектив клуба, игроки и руководство выражают искренние соболезнования семье и близким Рамунаса Цвирки в связи с этой тяжелой утратой», — сказано в сообщении клуба.

Цвирка возглавил «Астану» перед началом нынешнего сезона. Под его руководством команда досрочно выиграла регулярный чемпионат Казахстана, одержав 28 побед в 32 матчах. В этом сезоне «Астана» отказалась от выступления в Единой лиге ВТБ из-за проблем с финансированием, и выступает только во внутреннем первенстве.

Последний матч под руководством Цвирки «Астана» провела 11 апреля, уступив дома «Каспию» из Актау (75:80 ОТ). После этого команда ушла на двухнедельную паузу, поскольку свое выступление в плей-офф она начнет с полуфинальной стадии.

В России Цвирка известен по работе с молодежными командами «Зенита» и подмосковных «Химок», с которыми стал двукратным победителем (2013, 2014) и бронзовым призером (2011, 2012) молодежной Единой лиги ВТБ.