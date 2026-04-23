FIBA допустила молодежную сборную России до Лиги наций 3×3

Международная федерация баскетбола (FIBA) разрешила российским и белорусским баскетболистам участвовать в турнирах юношеской Лиги наций в формате «3×3». Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу FIBA.
«Согласно рекомендации МОК об отмене ограничений, Россия и Белоруссия получили специальное разрешение на регистрацию команд до 21 года для участия в конференциях юношеской Лиги наций “3×3”, которые пройдут в Китае и Малайзии.
Центральный совет также подтвердил сохранение действующего статуса российских и белорусских команд во всех остальных соревнованиях, включая юношеский чемпионат Европы 2026 года, до следующего заседания исполнительного комитета, намеченного на сентябрь 2026 года», — говорится в заявлении.
Российские спортсмены были отстранены от соревнований FIBA с 2022 года. В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям разрешить участие российских и белорусских спортсменов в юношеских турнирах с использованием флага и гимна, как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.