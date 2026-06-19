10 стран выступили против возвращения российских баскетболистов

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Федерации баскетбола Украины. Его подписали руководители баскетбольных федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Украины.
В тексте письма отмечается, что присутствие российских спортсменов в нынешней политической ситуации противоречит базовым принципам международного спорта. Также федерации оставляют за собой право отказаться играть с российскими и белорусскими сборными.
Письмо адресовано в связи с обсуждением возможного участия сборных России и Беларуси в финальном этапе Кубка мира ФИБА 3×3 среди игроков до 23 лет. При этом окончательное решение FIBA по этому вопросу пока не принято.
В апреле этого года FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3×3, допустив молодежную сборную России до турнира 3×3 Nations League.
При этом организация сохранила прежний статус для российских команд в остальных соревнованиях. В частности, ограничения продолжают действовать для большинства турниров, включая юношеский чемпионат Европы, который пройдет этим летом в Китае и Малайзии.