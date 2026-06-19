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10 стран выступили против возвращения российских баскетболистов

Десять национальных баскетбольных федераций направили в FIBA коллективное письмо, в котором высказались против возвращения России и Беларуси на международную арену.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Федерации баскетбола Украины. Его подписали руководители баскетбольных федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Украины.

В тексте письма отмечается, что присутствие российских спортсменов в нынешней политической ситуации противоречит базовым принципам международного спорта. Также федерации оставляют за собой право отказаться играть с российскими и белорусскими сборными.

Письмо адресовано в связи с обсуждением возможного участия сборных России и Беларуси в финальном этапе Кубка мира ФИБА 3×3 среди игроков до 23 лет. При этом окончательное решение FIBA по этому вопросу пока не принято.

В апреле этого года FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3×3, допустив молодежную сборную России до турнира 3×3 Nations League.

При этом организация сохранила прежний статус для российских команд в остальных соревнованиях. В частности, ограничения продолжают действовать для большинства турниров, включая юношеский чемпионат Европы, который пройдет этим летом в Китае и Малайзии.