Мадридский «Реал» расторг контракт с украинским игроком

33-летний украинец присоединился к испанскому клубу в октябре 2025 года после 12-летней карьеры в НБА. Его соглашение было рассчитано до лета 2027 года, однако стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество.
Лень провел за «Реал» 46 матчей, набирая 4,8 очка, 2,7 подбора и 1,0 блокшота в среднем за игру, проводя чуть более 11 минут на площадке. В мае украинец получил травму плантарной фасции левой стопы, из-за которой был вынужден досрочно завершить сезон.
В НБА Лень провел более 700 матчей, выступая за «Финикс», «Атланту», «Сакраменто», «Торонто», «Вашингтон» и «Лейкерс».
В прошлом сезоне «Реал» уступил «Тенерифе» (1−2) в четвертьфинале чемпионата Испании, проиграл «Басконии» (89:100) в финале национального кубка, а также уступил «Олимпиакосу» (85:92) в финале Евролиги.