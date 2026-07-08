Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадридский «Реал» расторг контракт с украинским игроком

Украинский центровой Алексей Лень покинул мадридский «Реал». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БК "Реал" Мадрид

33-летний украинец присоединился к испанскому клубу в октябре 2025 года после 12-летней карьеры в НБА. Его соглашение было рассчитано до лета 2027 года, однако стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество.

Лень провел за «Реал» 46 матчей, набирая 4,8 очка, 2,7 подбора и 1,0 блокшота в среднем за игру, проводя чуть более 11 минут на площадке. В мае украинец получил травму плантарной фасции левой стопы, из-за которой был вынужден досрочно завершить сезон.

В НБА Лень провел более 700 матчей, выступая за «Финикс», «Атланту», «Сакраменто», «Торонто», «Вашингтон» и «Лейкерс».

В прошлом сезоне «Реал» уступил «Тенерифе» (1−2) в четвертьфинале чемпионата Испании, проиграл «Басконии» (89:100) в финале национального кубка, а также уступил «Олимпиакосу» (85:92) в финале Евролиги.