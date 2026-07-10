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Сборная Литвы рассматривает смену главного тренера

По данным BasketNews, Римас Куртинайтис может покинуть свой пост после неудачного первого этапа квалификации ЧМ-2027.

Источник: БЕЛТА

Литовская федерация баскетбола рассматривает возможность смены главного тренера национальной сборной. Как сообщает BasketNews, Римас Куртинайтис может лишиться своей должности после первого этапа квалификации чемпионата мира-2027.

В числе возможных кандидатов называются Дайнюс Адомайтис, Гедрюс Жибенас и Дарюс Сонгайла. По информации krepsinis.net, сам Куртинайтис не намерен любой ценой удерживаться за пост.

Литовская сборная завершила первый групповой этап квалификации с результатом 3−3, дважды уступив Италии и один раз — Исландии. Во втором этапе команде предстоит сыграть с Турцией, Сербией, а также Боснией и Герцеговиной.