Сборная Литвы рассматривает смену главного тренера

Литовская федерация баскетбола рассматривает возможность смены главного тренера национальной сборной. Как сообщает BasketNews, Римас Куртинайтис может лишиться своей должности после первого этапа квалификации чемпионата мира-2027.
В числе возможных кандидатов называются Дайнюс Адомайтис, Гедрюс Жибенас и Дарюс Сонгайла. По информации krepsinis.net, сам Куртинайтис не намерен любой ценой удерживаться за пост.
Литовская сборная завершила первый групповой этап квалификации с результатом 3−3, дважды уступив Италии и один раз — Исландии. Во втором этапе команде предстоит сыграть с Турцией, Сербией, а также Боснией и Герцеговиной.