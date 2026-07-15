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Бывший тренер «Зенита» Паскуаль возглавил «Дубай»

Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Дубай». Об этом сообщает Sport.es.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, ради перехода 53-летний тренер расторг контракт с «Барселоной», выплатив компенсацию в размере около 400 тысяч евро. Новое соглашение с клубом из ОАЭ рассчитано на три сезона.

Паскуаль возглавил «Барселону» по ходу сезона-2025/26. Под его руководством команда вышла в плей-ин Евролиги и сохранила место в первой четверке чемпионата Испании.

Ранее испанец уже добивался больших успехов с каталонским клубом: в 2010 году он выиграл Евролигу, а также четырежды становился чемпионом Испании и три раза завоевывал Кубок Короля.

С 2020 по 2025 год Паскуаль работал в петербургском «Зените», с которым в сезоне-2021/22 выиграл Единую лигу ВТБ.