Бывший тренер «Зенита» Паскуаль возглавил «Дубай»

По информации источника, ради перехода 53-летний тренер расторг контракт с «Барселоной», выплатив компенсацию в размере около 400 тысяч евро. Новое соглашение с клубом из ОАЭ рассчитано на три сезона.
Паскуаль возглавил «Барселону» по ходу сезона-2025/26. Под его руководством команда вышла в плей-ин Евролиги и сохранила место в первой четверке чемпионата Испании.
Ранее испанец уже добивался больших успехов с каталонским клубом: в 2010 году он выиграл Евролигу, а также четырежды становился чемпионом Испании и три раза завоевывал Кубок Короля.
С 2020 по 2025 год Паскуаль работал в петербургском «Зените», с которым в сезоне-2021/22 выиграл Единую лигу ВТБ.