Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» обратился к Паскуалю после его назначения в «Дубай»

Баскетбольный клуб «Зенит» поздравил бывшего главного тренера Хавьера Паскуаля с назначением на аналогичный пост в «Дубае».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что 53-летний Паскуаль покинул «Барселону» и стал главным тренером «Дубая». Соглашение специалиста с клубом рассчитано на три сезона.

 — «Зенит» поздравляет своего экс-наставника с новым этапом в карьере и желает больших побед вместе с эмиратским клубом. Сине-бело-голубые благодарят Хавьера Паскуаля за пять лет, проведенных в Санкт-Петербурге, и большой вклад в развитие клуба. Надеемся на скорую встречу «Зенита» и «Дубая» на баскетбольном паркете, — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Зенита» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Паскуаль возглавлял «Зенит» с 2020 по 2025 год. Под его руководством петербургская команда впервые в истории выиграла Единую лигу ВТБ, завоевав титул в сезоне-2021/22.