«Зенит» обратился к Паскуалю после его назначения в «Дубай»

— «Зенит» поздравляет своего экс-наставника с новым этапом в карьере и желает больших побед вместе с эмиратским клубом. Сине-бело-голубые благодарят Хавьера Паскуаля за пять лет, проведенных в Санкт-Петербурге, и большой вклад в развитие клуба. Надеемся на скорую встречу «Зенита» и «Дубая» на баскетбольном паркете, — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Зенита» на странице в социальной сети «ВКонтакте».