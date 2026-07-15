Воспитанник «Зенита» продлил контракт с приморским «Динамо»

После возвращения в Европу центровой защищал цвета эстонского «Тарту», затем снова оказался в системе ЦСКА и стал одним из ключевых игроков ЦСКА-2. В сезоне-2023/24 Захаров дебютировал за основную команду армейцев в Суперкубке Единой лиги ВТБ, а позже провел сезон в составе «Пари НН».