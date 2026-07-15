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Воспитанник «Зенита» продлил контракт с приморским «Динамо»

Центровой Павел Захаров продлил контракт с приморским «Динамо» еще на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В сезоне-2025/26 Захаров провел за «Динамо» 39 матчей, 18 раз выйдя в стартовой пятерке. В среднем за игру центровой набирал 4,7 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 0,8 передачи.

Захаров родился 3 мая 2001 года в норвежском городе Сёр-Варангер в семье профессионального волейболиста Александра Захарова. В детстве вместе с родителями переехал в Санкт-Петербург, где начал заниматься баскетболом.

Баскетболист является воспитанником системы «Зенита». В 2018 году он присоединился к ЦСКА, а затем отправился продолжать карьеру в США. Захаров выступал за Montverde Academy, после чего играл в NCAA за Университет Гонзага и Калифорнийский баптистский университет.

После возвращения в Европу центровой защищал цвета эстонского «Тарту», затем снова оказался в системе ЦСКА и стал одним из ключевых игроков ЦСКА-2. В сезоне-2023/24 Захаров дебютировал за основную команду армейцев в Суперкубке Единой лиги ВТБ, а позже провел сезон в составе «Пари НН».