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16:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Ван Гал наконец выиграет после возвращения в сборную: прогноз на матч Нидерланды — Черногория

Голландцам нужна только победа.

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Источник: Reuters

После провала на Евро Нидерланды позвали спасать сборную 70-летнего ван Гала. Знаменитый тренер отдыхал последние пять лет после работы в «Ман Юнайтед», но теперь уверяет, что хочет выиграть чемпионат мира. При новом тренере голландцы вернулись к традиционной для себя схеме 4−3−3, правда, первый матч при ван Гале выиграть у Норвегии не получилось. Защитники дважды упустили Холанда, один гол он забил, еще один удар пришелся в штангу. У Нидерландов отличился Классен, но в целом, почти вся команда сыграла ниже своего уровня. Сегодня в основу вернется Думфрис, зажигавший на чемпионате Европы, слева, правда, не будет Блинда из-за перебора карточек.

Черногория в прошлом матче не расклеилась, пропустив два быстрых гола от Турции. Один мяч она отыграла еще в первом тайме, а сравнять счет удалось на 97-й (!) минуте после суперудара со штрафного от защитника (!) Радуновича. Интересно, что для него это первый гол в этом году. Черногория осталась в сентябрьских матчах без форварда Йоветича, голов в его отсутствие тут ждут от новичка «Рубина» Хакшабановича и Джурджевича из хихонского «Спортинга».

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Нидерланды уже потеряли 5 очков в этом отборе, больше оступаться нельзя, тем более дома. Тем более в том, что Турция возьмет три очка с Гибралтаром, сомнений нет. Выбираем победу голландцев с форой −2 в БК «Лига Ставок» за 1,84. Есть еще такой вариант: забьют только Нидерланды — за 1,88 в БК «Фонбет». Все-таки с ван Дейком и-де Вреем в центре защиты от Черногории голландцы не должны пропускать.

Андрей Санталов

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