Фаворит пропустит, но победит: прогноз на матч «Удинезе» — «Милан»

«Милан» прочно обосновался на третьем месте в Серии А. До лидеров команде Пиоли не дотянуться, но и от 4-го места отрыв уже 8 очков. Это вполне себе неплохой результат, учитывая постоянные травмы миланцев. У «россонери» всего одно поражение в последних 9 турах чемпионата, а по результативности это вторая команда в лиге. Тем не менее, все чаще стали появляться слухи об увольнении Пиоли, многие болельщики недовольны вылетом из Лиги чемпионов и Кубка Италии. В этом сезоне не так ярок Леау, зато по-прежнему в полном порядке Жиру (11 голов) плюс Пулишич снова заиграл на своем уровне (7 голов и 6 передач).
«Удинезе» в этом сезоне из середняка превратился в команду, которая ведет борьбу за выживание. У «бьянконери» всего две победы в 20 турах — и одна из них, как ни странно, над «Миланом» (1:0). Попасть на 16-е место помогла внушительная порция ничьих (12), никто в Серии А не делил очки так часто. «Удинезе» пошла на пользу смена тренера в конце октября, обе победы были одержаны при Чиоффи. У команды четкий контратакующий стиль, удинцы меньше всех владеют мячом в Серии А, зато они опасны в быстрых атаках. В этом недавно удостоверилась «Фиорентина», дважды пропустившая от «Удинезе» (а могла и больше). «Бьянконери», впрочем, не удержали победный счет, получилась классическая для них ничья.
«Милан» в прошлом туре победил «Рому» 3:1 и отправил Моуринью в отставку. У «россонери» по-прежнему нет пары основных защитников Томори — Тиав, но хорошая атака помогает набирать очки. В этой встрече миланцы считаются фаворитами, и с этим можно согласиться. В «Лиге Ставок» на победу гостей предлагают коэффициент 1,85. Также хорошо смотрится вариант «обе забьют» за 1,92 в «Фонбете». «Удинезе» может уколоть в контратаке, тем более он играет при своих болельщиках. В голевых способностях «Милана» сомнений еще меньше.