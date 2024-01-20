Фаворит пропустит, но победит: прогноз на матч «Удинезе» — «Милан»

«Милан» прочно обосновался на третьем месте в Серии А. До лидеров команде Пиоли не дотянуться, но и от 4-го места отрыв уже 8 очков. Это вполне себе неплохой результат, учитывая постоянные травмы миланцев. У «россонери» всего одно поражение в последних 9 турах чемпионата, а по результативности это вторая команда в лиге. Тем не менее, все чаще стали появляться слухи об увольнении Пиоли, многие болельщики недовольны вылетом из Лиги чемпионов и Кубка Италии. В этом сезоне не так ярок Леау, зато по-прежнему в полном порядке Жиру (11 голов) плюс Пулишич снова заиграл на своем уровне (7 голов и 6 передач).

«Удинезе» в этом сезоне из середняка превратился в команду, которая ведет борьбу за выживание. У «бьянконери» всего две победы в 20 турах — и одна из них, как ни странно, над «Миланом» (1:0). Попасть на 16-е место помогла внушительная порция ничьих (12), никто в Серии А не делил очки так часто. «Удинезе» пошла на пользу смена тренера в конце октября, обе победы были одержаны при Чиоффи. У команды четкий контратакующий стиль, удинцы меньше всех владеют мячом в Серии А, зато они опасны в быстрых атаках. В этом недавно удостоверилась «Фиорентина», дважды пропустившая от «Удинезе» (а могла и больше). «Бьянконери», впрочем, не удержали победный счет, получилась классическая для них ничья.