«Спартак» снова победит? Анонс Winline Зимнего кубка РПЛ

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Российские клубы продолжают готовиться к рестарту сезона, сразу два из них сыграют на Winline Зимнем кубке РПЛ. На турнире в ОАЭ выступят «Спартак» и «Ростов», компанию им составят «Кайрат» из Казахстана и местный чемпион «Шабаб Аль-Ахли». Преимущество таких матчей по сравнению с товарищескими — более высокая мотивация игроков. Как и в прошлом году, каждая команда встретится по разу с каждым из соперников. В 2023-м Winline Зимний кубок РПЛ выиграл «Спартак», набравший 8 очков в трех матчах.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.13.

«Ростов» с 12 января находится в Абу-Даби, так что к местному климату команда Карпина давно привыкла. У ростовчан минимальные изменения в составе: ушел Ионов, Мохеби уехал в сборную Ирана. Из новичков не получилось взять опорника, зато приобрели центрального защитника Сако и форварда с громким именем Роналдо. «Ростов» неудачно играл осенью, много пропускал, но потом смог выправить ситуацию и подняться на 10-е место в РПЛ. Теперь Карпин хочет проверить новичков в деле и отработать игру, на результаты в таких турнирах он не особо обращает внимание.

Для «Шабаб Аль-Ахли» тут и вовсе все знакомо. Тренирует команду хорошо известный нам Николич. Пока у серба не получается вывести «Шабаб» в лидеры, на перерыв в чемпионате ОАЭ клуб ушел на 3-м месте. Зато в конце декабря эффектно выиграл Суперкубок страны со счетом 6:2. Тут есть несколько важных легионеров, самый известный из них — Миливоевич, выступавший не так давно за «Кристал Пэлас». «Красных рыцарей» через 10 дней ждет уже официальный матч, так что на этом турнире они должны быть близки к оптимальной форме. С другой стороны, перерыв в месяц тоже может сказаться.

А вот «Ростов» уже провел два товарищеских матча: 4:1 с самаркандским «Динамо» и 1:2 с «Родиной». На фоне нагрузок с результативностью в первой игре Winline Зимнего кубка РПЛ могут быть проблемы. Поэтому выберем здесь тотал голов меньше 2,5.

Прогноз: победа «Спартака» в основное время за 2.27.

Вокруг «Спартака» было неспокойно во время паузы в чемпионате России. Красно-белые ушли на перерыв на 5-м месте, так что слухи о возможном увольнении Абаскаля возникли не на пустом месте. В итоге руководство клуба подтвердило, что недовольно такими результатами, но оставило испанца у руля команды. Красно-белые в январе укрепили атаку, взяв форварда «Твенте» Угальде за 13 млн евро. Теперь у Соболева будет замена, как вариант они могут выходить на поле вместе.

Интересно, что «Спартак» позже других клубов РПЛ вышел из отпуска. Красно-белые прилетели в ОАЭ только 22 января и пока еще не провели ни одного товарищеского матча. Перед Winline Зимним кубком РПЛ команда Абаскаля разомнется с «Торпедо» 2 февраля. Затем ее ждут матчи на турнире 7, 9 и 14 февраля. Новый спортивный директор «Спартака» Амарал рассказал о планах продать нескольких игроков. Все это должно подстегнуть конкуренцию в команде.

При этом москвичи традиционно сильно выглядят на турнирах во время сборов, глубокий состав помогает часто выигрывать. Год назад «Спартак» победил «Ростов» по пенальти, а затем взял верх над «Краснодаром» (4:0) и «Сочи» (2:0). Вот и на этот раз красно-белые — главный фаворит Winline Зимнего кубка РПЛ. Вполне вероятно, что «Спартак» начнет турнир с победы.

Андрей Санталов