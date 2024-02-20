Холанд отыграется на аутсайдере: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

«Манчестер Сити» прервал свою впечатляющую серию из 11 побед, сыграв вничью с «Челси» 1:1. «Горожане» и вовсе могли проиграть, но их спас гол Родри в конце матча. Были, конечно, и шансы взять три очка, причем моментов было много. Один только Холанд мог сделать как минимум хет-трик. Так что Гвардиола не переживает из-за качества игры, а спад по ходу матча списывает на плотный календарь и усталость футболистов. «Ман Сити» совсем недавно играл с «Брентфордом»: сначала пропустил из-за невнимательности защитников, а потом взял свое. В той встрече был очень хорош Фоден, забивший три мяча.

«Брентфорд» плох в последние три месяца, команда Франка чаще всех в этот отрезок проигрывает в АПЛ. Причем «пчелы» могут забить первыми, вести по ходу матча в один-два гола, а потом все равно потерять очки. Главная проблема — в обороне. Хоть Франк и играет в пять защитников, это не спасает, его команда слишком много пропускает. Иногда эти провалы компенсирует атака, тем более после возвращения Тоуни. У форварда уже 4 гола в последних 5 матчах. Тоуни забил в субботу «Ливерпулю», но сделал это при 0:3, ту игру было уже не спасти.

Это перенесенный матч 18-го тура, после него «Сити» наконец сравняется по количеству игр с «Ливерпулем» и «Арсеналом». В случае победы команда Гвардиолы будет всего на одно очко отставать от первого места. У «горожан» все в строю, не будет только Грилиша и Гвардиола, это не самые большие потери. В свою очередь, «Брентфорд» остался без двух важных игроков основы — Пиннока и Мбемо. Коэффициент на победу «Сити» занижен максимально, все ждут уверенную победу хозяев поля. И с этим можно согласиться. В «Марафоне» поставить на победу «Манчестер Сити» с форой −2 можно за 1,85. Можно также рискнуть на дубль Холанда за 3,05 в «Бетсити». Норвежец еще не забивал «Брентфорду», а после промахов в субботу у него наверняка будет повышенная мотивация.