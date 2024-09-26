Дерзкие баски в гостях у римлян: прогноз на матч «Рома» — «Атлетик»

«Атлетик» буксовал в августе, лидеры команды были не в форме после Евро. В последних трех турах Бильбао одержал три победы. Снова в порядке братья Уильямсы, хорош и Гурусета. Перед игрой в ЛЕ у басков одна потеря: из-за травмы выбыл Сансет, который уже забил три мяча в этом сезоне. «Атлетик» любит прессинговать, хотя может и осторожничать. Игра на быстрых контратаках тоже хорошо подходит команде Вальверде. Тренер басков намекнул на игру вторым номером, мол, у него много молодых футболистов, а у «Ромы» гораздо больше опыта в еврокубках.