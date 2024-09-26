Дерзкие баски в гостях у римлян: прогноз на матч «Рома» — «Атлетик»

«Рома» неудачно начала сезон — ни одной победы в 4 турах. Владельцы римлян уволили клубную легенду Де Росси и разозлили тем самым болельщиков. Все-таки у «Ромы» было только одно поражение, к тому же несколько важных новичков «волки» подписали в конце августа-начале сентября. Новый главный тренер Юрич начал с победы — 3:0 с «Удинезе». В первом тайме мы увидели, какой футбол теперь будет показывать «Рома». Подопечные Юрича были агрессивны, шли в прессинг и стремились к доминации. Хорошо себя проявила группа атаки с Дибалой и Довбиком.
«Атлетик» буксовал в августе, лидеры команды были не в форме после Евро. В последних трех турах Бильбао одержал три победы. Снова в порядке братья Уильямсы, хорош и Гурусета. Перед игрой в ЛЕ у басков одна потеря: из-за травмы выбыл Сансет, который уже забил три мяча в этом сезоне. «Атлетик» любит прессинговать, хотя может и осторожничать. Игра на быстрых контратаках тоже хорошо подходит команде Вальверде. Тренер басков намекнул на игру вторым номером, мол, у него много молодых футболистов, а у «Ромы» гораздо больше опыта в еврокубках.
«Рома», если и считается фаворитом в дебютном матче Юрича в Лиге Европы, то небольшим. На ее победу «Фонбет» дает коэффициент 2,25. Есть смысл присмотреться к ставке обе забьют за 1,87 в «Марафоне». Обе команды сильны в атаке и любят ловить соперников на ошибках. Также «Рома» при Юриче стала больше нарушать правила. Баски тоже не избегают борьбы. Тотал фолов больше 24,5 стоит 1,85 в «Бетсити».