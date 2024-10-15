Игра, от которой не стоит ждать голов: прогноз на матч Испания — Сербия

Испания долго взламывала автобус от Дании три дня назад и в итоге взломала: помог дальний удар Субименди. Испанцы могли повести в счете раньше, но Мората и Ямаль не использовали свои моменты. Теперь чемпионы Европы — первые в группе, и, если они победят сегодня, то гарантируют себе выход в ¼ финала Лиги наций. Хотя проблемы у «Красной фурии» тоже есть. Федерация никак не продлит контракт с главным тренером де ла Фуэнте, сам специалист уже в открытую этим недоволен. А на поле сегодня не будет Ямаля, у главной звезды сборной небольшая травма. А значит, остроты в атаке будет меньше.