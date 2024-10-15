Игра, от которой не стоит ждать голов: прогноз на матч Испания — Сербия

Испания долго взламывала автобус от Дании три дня назад и в итоге взломала: помог дальний удар Субименди. Испанцы могли повести в счете раньше, но Мората и Ямаль не использовали свои моменты. Теперь чемпионы Европы — первые в группе, и, если они победят сегодня, то гарантируют себе выход в ¼ финала Лиги наций. Хотя проблемы у «Красной фурии» тоже есть. Федерация никак не продлит контракт с главным тренером де ла Фуэнте, сам специалист уже в открытую этим недоволен. А на поле сегодня не будет Ямаля, у главной звезды сборной небольшая травма. А значит, остроты в атаке будет меньше.
Сербия наконец прервала серию из 5 матчей без побед. Сборная Стойковича дома обыграла Швейцарию 2:0. Правда, без везения не обошлось. Первый мяч влетел в ворота от ноги швейцарского защитника. Во втором голевом эпизоде Митрович показал, что он все еще элитный нападающий. Сборная Сербии меняется, после Евро за нее не играют Влахович и Милинкович-Савич. Теперь сербы действуют вторым номером — не только против Испании, но и против Швейцарии с Данией. Защитник Максимович уверяет, что Сербия будет играть смелее, что игра важнее результата, но в это мало верится.
Испании будет сложно вскрыть плотную оборону сербов, да и вратарь Райкович в порядке. Форварды Мората и Хоселу не особо забивные, а без Ямаля и Нико Уильямса атака испанцев много теряет. От Сербии тоже много голов не ждем, у нее обычно бывают низовые матчи. БК Leon на тотал меньше 2,5 голов дает коэффициент 2,13. Также можно рассмотреть вариант тотал ударов в створ меньше 8,5 за 1,91 в БК BetBoom. Он часто встречается и у испанцев, и у сербов.