Команду Конте недооценивают, а зря: прогноз на матч «Милан» — «Наполи»

Ко многим проблемам «Милана» внезапно добавилась еще одна. «Россонери» не сыграли в эти выходные — матч против «Болоньи» отменили из-за наводнения. Из-за этого с «Наполи» не выйдут Рейндерс и Тео Эрнандес, их дисквалификации перешли на эту игру. Фонсека работает в «Милане» лишь 4 месяца, но уже вовсю фигурирует в слухах об увольнении. Португальский тренер обещал перед сезоном доминирующий футбол, но пока его не видно. Хотя забивают миланцы прилично: 16 голов в 8 турах. В нападении очень хорош Пулишич и временами Леау. А вот в обороне дисциплины и агрессии нет, «россонери» многое позволяют своим соперникам.
«Наполи» же удивляет с приятной стороны. Недавний чемпион Италии после провала в прошлом сезоне сменил тренера, остался без такого бомбардира, как Осимхен, и все равно лидирует в Серии А. Причем Конте начал чемпионат с поражения 0:3 от «Вероны», зато потом выиграл все матчи, кроме нулевой ничьи с «Ювентусом». Да, где-то неаполитанцам везло, где-то помогло отсутствие еврокубков, но и сами они многое для этого сделали. Конте перешел на игру в 4 защитника и теперь почти не пропускает. А в атаке успешное трио с Хвичей и Политано составил Лукаку.
«Наполи» в субботу взял верх над «Лечче» (1:0). Многие тут ждали более уверенной победы, но южан просто подвела реализация. У команды Конте была куча моментов, 24 удара и 16 угловых. У «Милана» одна громкая победа в этом сезоне — над «Интером» (2:1). Но в еще одну сенсацию слабо верится, неаполитанцы сейчас слишком хороши. Хотя Лоботки в центре поля им будет не хватать. Интересно, что гости не являются фаворитом в этой встрече, на их победу БК BetBoom дает коэффициент 2,91. Более осторожный вариант — «Наполи» не проиграет и тотал больше 1,5 за 2,00 в «Бетсити».