Команду Конте недооценивают, а зря: прогноз на матч «Милан» — «Наполи»

«Наполи» в субботу взял верх над «Лечче» (1:0). Многие тут ждали более уверенной победы, но южан просто подвела реализация. У команды Конте была куча моментов, 24 удара и 16 угловых. У «Милана» одна громкая победа в этом сезоне — над «Интером» (2:1). Но в еще одну сенсацию слабо верится, неаполитанцы сейчас слишком хороши. Хотя Лоботки в центре поля им будет не хватать. Интересно, что гости не являются фаворитом в этой встрече, на их победу БК BetBoom дает коэффициент 2,91. Более осторожный вариант — «Наполи» не проиграет и тотал больше 1,5 за 2,00 в «Бетсити».