Игра, от которой многие ждут голов: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в субботу со скромным счетом 1:0 обыграл «Саутгемптон». Холанд забил уже на 5-й минуте, и казалось, все шло к разгрому, но норвежец упустил несколько отличных моментов. Несмотря на отсутствие Родри и Де Брейне, больших игровых проблем у «Сити» нет. Гвардиола в Кубке лиги выставляет обычно полуторный состав. Из известных игроков сегодня в основе скорее всего выйдут Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке, Гюндоган и Фоден. А вот менять их уже будет практически некем. Впрочем, Гвардиола вряд ли сильно переживает из-за этого турнира, здоровье футболистов важнее. Год назад «Ман Сити» выбыл после первого же матча.
А вот «Тоттенхэму» трофей, конечно, не помешал бы. Последний раз шпоры выигрывали как раз Кубок лиги, но было это в 2008-м. Правда, пока у лондонцев не особо идут дела в чемпионате: 4 поражения в 9 турах и лишь 8-е место в таблице. Год назад Постекоглу стартовал гораздо лучше (23 очка против нынешних 13). «Тоттенхэм» в воскресенье уступил без Сон Хын Мина «Кристал Пэласу» 0:1. Не будет корейца и сегодня. Но у болельщиков и экспертов больше было вопросов к обороне, чем к атаке: «шпоры» слишком часто теряли мяч у своей штрафной. Единственный гол они пропустили как раз после такой ошибки.
У «Тоттенхэма» тоже ожидается неплохой состав по именам — с Викарио, Порро, Ромеро, Ришарлисоном и Вернером. Букмекеры в этом матче ждут голы, и сложно сказать, в чем же они неправы. В «Лиге Ставок» на обе забьют + тотал больше 2,5 дают скромные 1,67. А вот на тотал больше 1,5 в обоих таймах коэффициент гораздо заманчивее — 3,70. Еще один высокий коэффициент — на ничью в основное время. В БК Leon на это можно поставить за 3.55.