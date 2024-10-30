Игра, от которой многие ждут голов: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

А вот «Тоттенхэму» трофей, конечно, не помешал бы. Последний раз шпоры выигрывали как раз Кубок лиги, но было это в 2008-м. Правда, пока у лондонцев не особо идут дела в чемпионате: 4 поражения в 9 турах и лишь 8-е место в таблице. Год назад Постекоглу стартовал гораздо лучше (23 очка против нынешних 13). «Тоттенхэм» в воскресенье уступил без Сон Хын Мина «Кристал Пэласу» 0:1. Не будет корейца и сегодня. Но у болельщиков и экспертов больше было вопросов к обороне, чем к атаке: «шпоры» слишком часто теряли мяч у своей штрафной. Единственный гол они пропустили как раз после такой ошибки.