«Барселона» продлит победную серию: прогноз на матч с «Эспаньолом»

В Испании в эти выходные тоже есть дерби — каталонское. «Барселона» после разгромной победы над «Реалом» принимает «Эспаньол». Теперь уже сине-гранатовые — главный фаворит Ла Лиги, они опережают «Мадрид» на 6 очков. После травм вернулись де Йонг и Ольмо, главный тренер Флик наконец-то может делать ротацию состава. Сегодня он даст отдохнуть полузащитникам Педри и Касадо. А вот трио впереди выйдет в неизменном виде: Ямаль — Левандовски — Рафинья. У этих парней все получается, на троих они забили уже 33 гола в этом сезоне. Все в порядке и в обороне: высокая линия защиты только помогает сдерживать чужие атаки.