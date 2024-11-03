«Барселона» продлит победную серию: прогноз на матч с «Эспаньолом»

В Испании в эти выходные тоже есть дерби — каталонское. «Барселона» после разгромной победы над «Реалом» принимает «Эспаньол». Теперь уже сине-гранатовые — главный фаворит Ла Лиги, они опережают «Мадрид» на 6 очков. После травм вернулись де Йонг и Ольмо, главный тренер Флик наконец-то может делать ротацию состава. Сегодня он даст отдохнуть полузащитникам Педри и Касадо. А вот трио впереди выйдет в неизменном виде: Ямаль — Левандовски — Рафинья. У этих парней все получается, на троих они забили уже 33 гола в этом сезоне. Все в порядке и в обороне: высокая линия защиты только помогает сдерживать чужие атаки.
«Эспаньол» летом 2024-го поднялся в Ла Лигу, и пока каталонцам тут непросто. После 11 туров они на 17-м месте, у них уже 7 поражений. «Эспаньол» мало бьет по воротам и создает мало моментов, вообще по многим статистическим показателям это одна из худших команд чемпионата. И это еще клуб сохранил вратаря Гарсию, которого в конце августа хотел купить «Арсенал». Без него «Эспаньол» был бы в зоне вылета. Экс-спартаковец Крал пришел этим летом, но голевыми действиями пока не отметился. Команда Маноло Гонсалеса проиграла два последних матча: 1:4 «Атлетику» и 0:2 «Севилье».
Сценарий матча очевиден: «Барселона» заберет мяч и задушит соперника прессингом. Да, это каталонское дерби, но в нынешнем состоянии «Эспаньол» мало что может сделать против фаворита. У «Барсы» 5 крупных побед подряд, поставить сегодня на победу сине-гранатовых с форой −2,5 можно в «Марафоне» за 1,78. А БК Pari предлагает на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 3,5 коэффициент 2,00.