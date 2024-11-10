Лидер Серии А в гостях у чемпиона: прогноз на матч «Интер» — «Наполи»

У главного матча тура в Италии много интриг. «Наполи» лидирует с первых туров Серии А и превратился чуть ли не в главного конкурента для «Интера». Интересно и то, как на «Джузеппе Меацце» встретят Конте, все-таки он еще недавно приводил «нерадзурри» к чемпионству. Команда Индзаги в прошлом туре победила «Венецию» 1:0 и сократила отставание от «Наполи» до одного очка. Но еще важнее, что «Интер» победил «Арсенал» в Лиге чемпионов. Итальянцы забили с пенальти и сдержали атаку англичан. У черно-синих иногда бывают проблемы, когда соперник вынуждает их играть первым номером. Но вообще глубина состава позволяет Индзаги стабильно набирать очки.
«Наполи» удивил, проиграв «Аталанте» 0:3 неделю назад. Казалось, команда Конте набрала ход, до этого у нее было 6 побед подряд. Но все-таки соперники были не самые сложные. Из топов неаполитанцы обыграли только проблемный «Милан». С «Юве» были нули, и вот 0:3 с «Аталантой». Бергамаски превзошли «Наполи» в реализации моментов, у южан нелучший матч провели Кварацхелия и Лукаку. Да и Конте не придумал, как организовать штурм ворот «Аталанты» во втором тайме. Сам тренер после игры признал, что соперник просто были сильнее и закономерно победил.
Что главный тренер «Наполи» приготовит к этой встрече? Скорее всего, гости будут придерживаться осторожной тактики, рассчитывая на контратаки и ошибки соперника после прессинга. «Интер» тоже не будет слишком рисковать, команде Индзаги это несвойственно. Да и Лига чемпионов все-таки забрала сколько-то сил и эмоций у футболистов. Не ждем тут много голов, тотал меньше 2,5 часто проходит в матчах итальянских топов. «Фонбет» дает на это событие коэффициент 1,90. Тут сложно предсказать победу одной из команд, так что интересен вариант с ничьей. Она, скорее всего, устроит обе команды. В «Бетсити» на ничью можно поставить за 3,80.