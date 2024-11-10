Лидер Серии А в гостях у чемпиона: прогноз на матч «Интер» — «Наполи»

Что главный тренер «Наполи» приготовит к этой встрече? Скорее всего, гости будут придерживаться осторожной тактики, рассчитывая на контратаки и ошибки соперника после прессинга. «Интер» тоже не будет слишком рисковать, команде Индзаги это несвойственно. Да и Лига чемпионов все-таки забрала сколько-то сил и эмоций у футболистов. Не ждем тут много голов, тотал меньше 2,5 часто проходит в матчах итальянских топов. «Фонбет» дает на это событие коэффициент 1,90. Тут сложно предсказать победу одной из команд, так что интересен вариант с ничьей. Она, скорее всего, устроит обе команды. В «Бетсити» на ничью можно поставить за 3,80.