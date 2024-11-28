Нестабильный «Тоттенхэм» против кризисной «Ромы»: прогноз на матч Лиги Европы

«Тоттенхэм» остается яркой и непредсказуемой командой при Постекоглу. «Шпоры» могут проиграть в АПЛ «Кристал Пэлас» и «Ипсвичу», а через неделю грохнуть «Манчестер Сити», как это было в субботу. У «Тоттенхэма» получалось накрывать соперника прессингом и убегать в контратаки. В Лиге Европы по игре тоже все нестабильно, но 9 очков после 4 туров — нормальный результат для одного из фаворитов турнира. От Постекоглу ждут трофея, он и сам подогрел ожидания, заявив, что всегда выигрывал что-то на второй год работы с командой. В АПЛ «шпорам» мало что светит, остаются кубковые турниры. И ЛЕ — один из них.
А вот «Роме» светит еще меньше в этом сезоне. В решениях руководства мало логики, недавно рулить «волками» после Де Росси и Юрича позвали Раньери. Клаудио летом завершил клубную карьеру, но родному клубу не смог отказать. Но сможет ли Раньери вытащить «Рому» из кризиса? Команда находится на 12-м месте в Серии А и только что проиграла «Наполи» (0:1). У римлян были моменты, но по игре все-таки они смотрелись хуже. В ЛЕ «Рома» лишь 20-я и рискует не выйти в плей-офф. Сегодня многое зависит от того, сыграет ли Дибала. У аргентинца были проблемы со здоровьем, поэтому с «Наполи» он вышел только в самом конце матча.
Правда, у «Тоттенхэма» список травмированных гораздо больше. Надолго выбыли основной вратарь Викарио, защитник Ван де Вен, форвард Ришарлисон. Еще не восстановился Ромеро. Интересно, как Постекоглу будет распределять нагрузку на оставшихся лидеров. Вряд ли «шпоры» будут играть сегодня с такой же интенсивностью, что и с «Ман Сити». Так что, видимо, голов будет немного. В БК Bettery на тотал меньше 3 можно поставить за 1,90. Раньери перед игрой также сказал, что для него это важный матч. Возможно, «Рома» сыграет в 5 защитников и сама будет ловить «Тоттенхэм» на контратаках. «Марафон» предлагает 2,17 на то, что «Рома» не проиграет.