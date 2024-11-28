Нестабильный «Тоттенхэм» против кризисной «Ромы»: прогноз на матч Лиги Европы

А вот «Роме» светит еще меньше в этом сезоне. В решениях руководства мало логики, недавно рулить «волками» после Де Росси и Юрича позвали Раньери. Клаудио летом завершил клубную карьеру, но родному клубу не смог отказать. Но сможет ли Раньери вытащить «Рому» из кризиса? Команда находится на 12-м месте в Серии А и только что проиграла «Наполи» (0:1). У римлян были моменты, но по игре все-таки они смотрелись хуже. В ЛЕ «Рома» лишь 20-я и рискует не выйти в плей-офф. Сегодня многое зависит от того, сыграет ли Дибала. У аргентинца были проблемы со здоровьем, поэтому с «Наполи» он вышел только в самом конце матча.