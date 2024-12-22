Мареска продолжит побеждать: прогноз на матч «Эвертон» — «Челси»

Перед сезоном «Челси» был командой-загадкой. Пришел новый тренер Мареска, футболистов хватало на три состава. Казалось, что на то, чтобы определиться с составом и выстроить игру, уйдет много времени. И что вряд ли лондонцы будут претендовать на топ-4 в АПЛ. По факту же Мареска быстро разобрался, как играть и кому давать игровое время, и сейчас «Челси» — главный преследователь «Ливерпуля». Джексон поправил прицел и стал чаще забивать, Палмер по-прежнему держит топ-уровень. Неделю назад «Челси» разобрался дома с «Брентфордом» (2:1), а до этого был сильнее «Тоттенхэма» (4:3).
«Эвертон» в прошлом туре выстоял против «Арсенала» (0:0). Пикфорд выдал героический матч, если бы не вратарь сборной Англии, все бы закончилось разгромом. «Эвертон» на этой неделе официально сменил владельца, так что клуб, видимо, ожидают большие перемены. Пока же «ириски» привычно занимают место неподалеку от зоны вылета. У «Эвертона» есть проблемы с точными передачами в атаке, с созданием моментов и их завершением. Еще недавно у команды Дайча была серия из 4 матчей без голов. Всего в 15 турах она забила 14 мячей — меньше только у «Саутгемптона». С набором очков все тоже грустно, у «Эвертона» только одна победа в 7 последних матчах.
В этом сезоне «Челси» хорош на выезде, команда Марески набрала больше всех очков в АПЛ на выезде — 19. Прямо сейчас у «Челси» серия из 8 победных матчей (с учетом Лиги конференций). И все говорит за то, что сегодня она продолжится. «Эвертону» будет сложно отобрать очки у топ-клуба второй раз подряд. Лондонцы на ходу и много забивают. БК BetBoom дает на победу «Челси» коэффициент 1,7. Характер матча также намекает на победу гостей по угловым. «Эвертон», как и против «Арсенала», прижмется к своим воротам, так что у лондонцев будет много ударов, навесов, прострелов, а это обычно ведет к корнерам. «Арсенал» выиграл 8−2 по угловым, сегодня взять «Челси» с форой −2,5 по угловым можно в «Бетсити» за 1,87.