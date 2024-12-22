Мареска продолжит побеждать: прогноз на матч «Эвертон» — «Челси»

В этом сезоне «Челси» хорош на выезде, команда Марески набрала больше всех очков в АПЛ на выезде — 19. Прямо сейчас у «Челси» серия из 8 победных матчей (с учетом Лиги конференций). И все говорит за то, что сегодня она продолжится. «Эвертону» будет сложно отобрать очки у топ-клуба второй раз подряд. Лондонцы на ходу и много забивают. БК BetBoom дает на победу «Челси» коэффициент 1,7. Характер матча также намекает на победу гостей по угловым. «Эвертон», как и против «Арсенала», прижмется к своим воротам, так что у лондонцев будет много ударов, навесов, прострелов, а это обычно ведет к корнерам. «Арсенал» выиграл 8−2 по угловым, сегодня взять «Челси» с форой −2,5 по угловым можно в «Бетсити» за 1,87.