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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Федоров против Хартли: кто возьмет Кубок Открытия? Прогноз на матч «Авангард» — ЦСКА

Хоккейный сезон начинается.

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Источник: РИА "Новости"

Финалисты Кубка Гагарина откроют сегодня новый сезон КХЛ. «Авангард» в редкой для себя роли чемпиона страны готовится защищать титул. При этом «ястребы» сильно обновили состав, чемпионскую команду покинули Ковальчук, Буше, Чинахов, Зернов и еще несколько важных форвардов. По сути, Хартли надо заново выстраивать тройки нападения. Среди новичков выделяются Цегларик, проявивший себя на ЧМ-2021, Паре и Телегин. В межсезонье «Авангард» занял третье место на двух турнирах, что, в принципе, нормально, ведь нужно было просмотреть большое количество новичков. Всего же, с учетом контрольных матчей, «ястребы» проиграли 5 встреч из 12.

У ЦСКА перемен еще больше, и логика в кадровых решениях понятна не до конца. Тренера Никитина за поражение в финале уволили только в июле, а заменил его Федоров — легендарный в прошлом хоккеист, но совершенно неопытный тренер. От армейцев ждут более агрессивной игры в атаке и результативной игры в большинстве. ЦСКА также сменил основного вратаря, вместо Юханссона подписан Рейдеборн из «Ак Барса». Из НХЛ вернулись Григоренко и Нестеров, также подписали трех шведов Валльмарка, Нордстрема и Сведберга. Красно-синие поздно начали предсезонку, успели сыграть только 5 матчей, в трех из которых уступили.

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При этом одной из двух побед стала победа в контрольной встрече над «Авангардом» — 4:2. В прошлой регулярке армейцы выиграли оба матча у «ястребов», вели 2−1 в финале Кубка Гагарина, но в итоге уступили. В этом сезоне многое будет зависеть от вратарей, Грубец у «Авангарда» феноменально провел плей-офф, Рейдеборну предстоит доказать, что он лучше Юханссона. Обе команды еще только набирают форму, но сегодня опыт Хартли может сказаться. На победу «Авангарда» с форой 0 БК «Париматч» предлагает коэффициент 2,02. Также вряд ли будет много голов, на ЦСКА, и «Авангард» это не очень похоже, особенно в личных встречах. БК 1Х Ставка дает 1,92 на тотал меньше 4,5.

Андрей Санталов

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