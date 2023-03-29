Ярославль близок к сенсации: прогноз на 7-й матч ЦСКА — «Локомотив»

С чемпионом КХЛ что-то случилось. В этом сезоне ЦСКА уже не выглядит так убедительно, это было и регулярном чемпионате, и в первом раунде плей-офф. Армейцы позволили «Северстали» затащить серию в 7-й матч и с трудом победили в той игре. С «Локомотивом» стабильного игрового преимущества тоже нет. В первых двух матчах серии команда Федорова сильно уступала по моментам и броскам в створ, но выиграла. Мощно провел эти встречи вратарь Рейдеборн, к которому были вопросы по первому раунду. После двух встреч в Ярославле счет в серии стал 3−1, но решающий шаг в финал конференции ЦСКА так и не сделал.

«Локомотив» тоже умеет терпеть и играть в обороне, тренер Никитин славится таким хоккеем. По стилю, получается, обе команды похожи друг на другу, так что исход матчей зависит от маленьких деталей, конкретных ошибок игроков и везения. Пятый матч в Москве «Локо» провел образцово, молодой вратарь Исаев сыграл на ноль, а для победы хватило одной шайбы Березкина. В шестой встрече «Локо» чуть ли не впервые в серии уступил инициативу, сыграл пассивнее, чем обычно, но благодаря голу Полунина обеспечил еще один матч в Москве.

По коэффициентам в седьмом матче фаворитом является ЦСКА, и этим можно воспользоваться. Ведь, по сути, силы команд примерно равны, оба вратаря хороши, а преимущества домашней площадки в этой серии нет. При этом ярославцы чуть лучше действуют в большинстве, да и дальние броски защитников — еще один их козырь. Так что «Локо» вполне может устроить мини-сенсацию.

На то, что гости не проиграют в основное время, «Марафон» предлагает коэффициент 1,78. Овертаймов, кстати, в этой серии еще не было, не исключено, что сегодня дело дойдет до дополнительного времени. Также не стоит ждать результативного матча, так проходит вся серия, 6:2 в пользу «Локомотива» в третьей игре — это аномалия. Будет много борьбы, силовых приемов, заблокированных бросков — голы в таком хоккее редкость. В БК BetBoom на тотал меньше 4 можно поставить за 1,96.