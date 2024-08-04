Андреева и Шнайдер против опытных итальянок: прогноз на финал Олимпиады

В женском парном финале Олимпийских игр интриги больше, чем в мужском одиночном. Это видно и по букмекерским коэффициентам. На победу итальянок Эррани/Паолини «Бетсити» предлагает 1,72, на успех российской пары Андреевой/Шнайдер — 2,12.

Выход молодых россиянок в финал стал сюрпризом, до этого они не играли вместе. 17-летняя Андреева вылетела в одиночном турнире еще в первом круге и сослалась на усталость. Затем было поражение в миксте с Медведевым. 20-летняя Шнайдер тоже рано закончила борьбу в одиночках — проиграла во втором круге китаянке Ван. Зато в паре у девушек получилось выбить действующих олимпийских чемпионок Крейчикову и Синякову, а в полуфинале они справились с опытными Соррибес Тормо и Букшей.

Паолини и Эррани были посеяны в Париже под 3-м номером, так что их выход в финал не удивляет. У Эррани 30 побед в паре, она всегда была хороша на грунте. В Париже 37-летняя итальянка без борьбы вылетела в одиночном турнире, микст в отличие от пары не задался. Паолини на Играх-2024 дошла до 3-го круга в одиночках, хотя была одним из фаворитов. Этот сезон стал прорывным для Жасмин, она добралась до финалов «Ролан Гаррос» и «Уимблдона». Причем на «Ролан Гаррос» Паолини играла в финале и в парном разряде — как раз с Эррани.

Опытные итальянки уже взяли два титула в этом году. В случае победы на Играх Эррани соберет «Золотой Большой шлем» — до этого она брала титулы на всех 4 ТБШ. Молодым Андреевой и Шнайдер будет непросто, но пока что они показывают хорошее взаимодействие в паре. Россиянки действуют агрессивно, не боятся рисковать. Так что ждем борьбу в женском парном финале. Поставить на тотал геймов больше 21,5 можно в «Фонбете» за 1,85.