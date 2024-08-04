Алькарас не даст сбыться олимпийской мечте Джоковича: прогноз на финал

Этот финал ждали в олимпийском Париже, и этот финал случился. Джокович и Алькарас дошли до решающего матча, ни отдав ни сета. Хотя проблемы у Новака были: в ¼ финала серб вызывал на корт врача из-за проблем с коленом. Но Джоковичу удалось дожать Циципаса, не затягивая матч. А в полуфинале он воспользовался ошибками Музетти в ключевые моменты геймов — 6:4, 6:2. Для Новака это первый финал Олимпиады, до этого серб трижды проигрывал в полуфиналах. Поэтому неудивительно, что Джокович так эмоционально праздновал победу над Музетти.

Алькарас идет за победой в Париже гораздо спокойнее. Испанец с самого начала был главным фаворитом Игр-2024. В этом году Карлос уже взял «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», сейчас ему нет равных в теннисе. В полуфинале Алькарас издевательски легко переиграл Оже-Альяссима — 6:1, 6:1. Испанец в отличной форме, все так же достает тяжелые мячи в защите, а потом переходит в атаку. Он может выманивать соперников к сетке укороченными ударами, а потом обводить их. Либо мощно бить с задней линии, это тоже «коронка» Карлоса.

Алькарас встречался с Джоковичем меньше месяца назад в финале «Уимблдона» и легко победил там серба в трех сетах. Испанец был слишком хорош и на своей подаче, и на приеме. И даже Новак ничего не мог с этим поделать.

Борьба в финале Олимпиады возможна из-за двух факторов. Джоковичу сейчас в силу возраста больше подходят 3-сетовые матчи, а не 5-сетовые, как на турнирах «Большого шлема». Во-вторых, может вмешаться психология, давление решающего матча за титул. Хотя пока Карлос выиграл все 4 финала ТБШ. Занервничать при этом может и сам Новак. На победу Алькараса с форой по геймам −3 BetBoom дает коэффициент 1,7. А победу испанца в двух сетах можно взять за 2,07 в БК «Марафон».

Андрей Санталов