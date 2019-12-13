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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Сколько голов ждать в матче «Хоффенхайм» — «Аугсбург»?

Сегодня стартует 15-й тур бундеслиги.

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Источник: Reuters

«Хоффенхайм» ударно провел октябрь и до перерыва на матчи сборных был чуть ли не лучшим клубом бундеслиги — 6 побед в 6 матчах — в том числе в гостях над «Баварией». Но за белой полосой последовала черная, и в последних трех встречах маленькая, но гордая команда набрала лишь одно очко.

Футбол

Германия 2019/2020
Тур 15, 13.12.2019, 22:30

Хоффенхайм-Аугсбург-

При этом с голами в матчах «Хоффенхайма» все в порядке: в 9 последних встречах было минимум два гола, в 6 из них — минимум три гола. Чемпионат Германии вообще известен своей результативностью, здесь забивают много и с удовольствием. В среднем в этом сезоне в бундеслиге залетало 3,26 гола за игру — побольше, чем топ-лигах Испании, Англии и Италии.

Поэтому самой спокойной ставкой на игру видится «тотал голов больше 2,5″ — в БК 1Х Ставка за такое дают 1,65. Если этот коэффициент кажется вам маленьким, то можно последить за матчем в первом тайме и взять этот тотал, когда коэффициент вырастет.

Еще один вариант взять коэффициент побольше — поставить на победу “Хоффенхайма”. Дома команде по силам прервать неудачную серию, а “Аугсбург” — достаточно удобный для этого соперник. В бундеслиге команды сыграли 8 раз на поле “Хоффенхайма”, у хозяев 4 победы и 4 ничьи. Да, “Аугсбург” здорово выступает в последнее время, набрав 10 очков из 12 возможных в последних 4 встречах, но играл он с командами со дна чемпионата. Так что второй вариант на этот матч: “победа Хоффенхайма” за 1,87».

И еще пару слов о голах. Лучшим бомбардиром «Хоффенхайма» является Андрей Крамарич, у хорвата, вернувшегося после травмы колена, 4 мяча в 5 матчах. Форвард любит играть с «Аугсбургом» — 4 гола и три передачи в 7 личных встречах. С такой статистикой предложение «Крамарич забьет за 2,21» от «Винлайна» выглядит очень перспективно.

Андрей Санталов

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