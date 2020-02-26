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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Перезагрузка в Калифорнии: прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Питтсбург»

Разбираем матч НХЛ.

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Источник: AP 2020

Лидеров Востока по очереди накрывает спад за полтора месяца до плей-офф. Сначала перестала идти игра у «Вашингтона», теперь кризис добрался и до «Тампы» с «Питтсбургом». Команда Малкина проиграла три матча подряд, но нынешний выезд в солнечную Калифорнию — отличный шанс перезагрузиться.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 23, 27.02.2020, 6:30

Лос-Анджелес Кингз-Питтсбург Пингвинз-

За 4 дня «пингвины» проиграли «Торонто», «Баффало» и «Вашингтону». В последнем матче Малкин успел и подраться, и голевой пас отдать, и шайбу забросить, но для успеха команды этого не хватило. Чуть сбавил обороты Кросби (1 очко в трех играх), и это сказалось на результатах.

Генменеджер «Питтсбурга» неплохо поработал в дедлайн, выменяв Марло у «Сан-Хосе» и вернув Шири из «Баффало». «Лос-Анджелес», как и полагается, аутсайдеру, в феврале занимался раздачей игроков, всего клуб покинуло 5 хоккеистов, включая такого снайпера, как Тоффоли.

И если у «королей» особой мотивации сейчас нет (клубу даже выгодно последнее место на Западе), то «Пингвинс» вовсю борются за первое место в Столичном дивизионе. Мастерство и настрой на стороне гостей в этой встрече, поэтому выбираем «победу “Питтсбурга” с форой -1 за 1,98» в БК Лига Ставок.

Андрей Санталов

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