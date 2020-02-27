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16:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Битва двух атакующих команд: прогноз на матч «Порту» — «Байер»

Это должно быть зрелищно.

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Источник: AFP 2020

«Порту» продолжает вести борьбу за три трофея в этом сезоне. Команда уже вышла в финал Кубка Португалии, а в чемпионате наступает на пятки лидирующей «Бенфике». Болельщики «драконов», конечно, привыкли к Лиге чемпионов, но и Лига Европы важна для португальского клуба — тут умеют считать доходы.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
1/16 финала, 27.02.2020, 20:55

Порту-Байер-

В первом матче «Байер» по праву победил, но пропустил гостевой гол. Счет 1:2 оставляет приличные шансы «Порту» на спасение, тем более, что дома «драконы» традиционно сильны. В группе Лиги Европы они выиграли 2 матча из 3 на «Драгау», а за весь сезон в разных турнирах лишь дважды покидали свое поле побежденными.

«Байер» в этом году не узнать. После зимнего перерыва команда Боса выиграла 7 матчей из 8 и вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов в бундеслиге. Но в первой игре с «Порту» тяжелую травму получил лучший бомбардир команды Фолланд (9 голов и 8 передач в 22 матчах чемпионата Германии).

Как и первый матч, сегодняшняя встреча должна получится результативной. Обе команды предпочитают играть в атакующий футбол, допуская ошибки в обороне. В 4 из 5 последних игр и у «Порту», и у «Байера» было 3 гола и больше. Воспользуемся этой тенденцией и поставим на «обе забьют и тотал голов больше 2,5 за 1,78» в БК Betcity.

Еще один вариант — «победа “Порту” за 2,22». Все-таки португальцы играют дома и отквитать один мяч не должно стать проблемой для Зе Луиша и его одноклубников.

Андрей Санталов

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