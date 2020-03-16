Битва двух аутсайдеров: прогноз на матч «Тамбов» — «Крылья Советов»

И «Тамбов», и «Крылья Советов» в числе команд, которые борются за выживание в российской премьер-лиге. Самарцам старт весеннего отрезка удался лучше: ничья вдесятером против «Оренбурга» и гостевая победа над «Рубином». «Тамбов» с тем же «Рубином» разошелся миром, а в Москве уступил «Динамо» (0:1).



У обеих команд есть проблемы с реализацией моментов. «Крылья» остались без Соболева (переход в «Спартак») и Канунникова (травма) и забивает пока только новичок Попович, а Обухов, Мелкадзе и Костюков (14 голов на троих) пока «молчат» у «Тамбова» в 2020-м. Отметим, что у волжан сегодня пропустит игру один из главных креативщиков команды Зиньковский.



Обычно в таких матчах, когда цена победа очень высока, командам не до красивого футбола — на первый план выходит борьба и умение выигрывать единоборства. Кто забивает первым, сделает акцент на обороне, чтобы удержать нужный счет, а не побежит вперед за вторым голом. К тому же в 11 из 12 последних матчей «Крыльев» было забито 2 мяча или меньше. Сегодня тоже берем «тотал меньше 2 голов за 1,97» в БК Winline.



Еще один вариант — сыграть на очень вероятный исход в таком матче: ничью. В БК Betcity на него дают коэффициент 3,1. Такой результат в какой-то мере устроит обе команды: «Крылья» уйдут из зоны стыковых матчей, а «Тамбов» — из зоны прямого вылета. Забивают обе команды немного, и счет 0:0 или 1:1 сегодня весьма вероятен.



Андрей Санталов